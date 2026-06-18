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18 червня 2026, 07:02

Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунала серія вибухів

18 червня 2026, 07:02
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві в ніч на 18 червня пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!" – наголосив Ткаченко.

Повітряна тривога в Києві та низці інших областей була оголошена вдруге за ніч. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про її відбій.

Інформація щодо можливих наслідків атаки та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану атаку на Київ. Сили Протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники. Відомо, що внаслідок комбінованого удару по столиці, загинули 5 людей, ще 35 постраждали.

Окрім того, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також вночі росіяни завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у столиці.

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