Враг атаковал школу верховой езды в Сумах, погибли кони

Фото: ГСЧС

В Сумах 17 июня российские войска нанесли удар по территории конно-спортивной школы, где проводились занятия для детей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате обстрела частично разрушено здание заведения. Под завалами погибли три лошади.

Во время проведения аварийно-спасательных работ специалисты ГСЧС деблокировали из-под завалов тела погибших животных.

Информация о пострадавших среди людей пока не сообщается.

Напомним, что утром глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в ночь на 17 июня враг атаковал беспилотником территорию конно-спортивной школы в Сумской области .