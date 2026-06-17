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17 июня 2026, 18:55

Чиновника КГГА будут судить за "потерянные" 22 миллиона

17 июня 2026, 18:55
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Фото из открытых источников
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Чиновник КГГА будет судить за недостоверное декларирование. Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник в декларации 2023 указал сбережения на 31 миллион гривен. Однако впоследствии эксперты подсчитали, что он не мог сэкономить такую сумму из официальных доходов.

Кроме того, чиновник купил автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч гривен, Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тысяч гривен, а также другое имущество. При этом сбережения в декларации существенно не менялись. По подсчетам экспертизы он мог бы накопить 9 миллионов. То есть, "лишними" оказались 22 миллиона гривен.

По версии следствия такая сумма декларировалась с целью дальнейшей легализации приобретения дорогих вещей во время государственной службы.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - напомнили в прокуратуре.

По данным СМИ, речь идет о Владимире Костикове.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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