Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Киевской области, совершенного в ночь на 5 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Чрезвычайники продолжают ликвидацию возгораний на объектах в Бучанском и Броварском районах. Несмотря на жару, подразделения ГСЧС непрерывно проливают очаги горения, разбирают поврежденные конструкции и устраняют последствия разрушений.

Одновременно с этим пиротехники обследуют территории на наличие взрывоопасных предметов.

Бок о бок со спасателями на местах работают все службы взаимодействия.

Напомним, в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

Российская атака в ночь на 5 августа нанесла масштабный ущерб украинскому бизнесу. Вражеские ракеты уничтожили крупнейший распределительный комплекс Rozetka и сортировочный центр "Новой почты". Также повреждены логистические центры "Сільпо", "Фоззи", Novus и "Эпицентр", комплексы Puma, Bosch, Toyota и INTERTOP, а издательство BookChef пережило второе уничтожение склада книг.