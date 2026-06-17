Чиновника КМДА судитимуть за "загублені" 22 мільйони

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Чиновнига КМДА будуть судити за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник у декларації 2023 року вказв заощадження на 31 мільйон гривень. Прое згодом експерти підрахували, що він не міг заощадити таку суму з офіційних доходів.

Крім того, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно. При цьому заощадження в декларації суттєво не змінювались. За підрахунками експертизи, він міг би накопичити 9 мільйонів. Тобто, "зайвими" виявились аж 22 мільйона гривень.

За версією слідства, така сума декларувалася з метою подальшої легалізації придбання дорогих речей під час державної служби.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - нагадали у прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Костікова.

Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.