10:28  17 червня
На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
09:00  17 червня
У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
08:55  17 червня
На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 18:55

Чиновника КМДА судитимуть за "загублені" 22 мільйони

17 червня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чиновнига КМДА будуть судити за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник у декларації 2023 року вказв заощадження на 31 мільйон гривень. Прое згодом експерти підрахували, що він не міг заощадити таку суму з офіційних доходів.

Крім того, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно. При цьому заощадження в декларації суттєво не змінювались. За підрахунками експертизи, він міг би накопичити 9 мільйонів. Тобто, "зайвими" виявились аж 22 мільйона гривень.

За версією слідства, така сума декларувалася з метою подальшої легалізації придбання дорогих речей під час державної служби.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - нагадали у прокуратурі.

За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Костікова.

Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Декларація Чиновник КМДА прокуратура Київ
У Києві на ремонті дитячого садочка "нагріли" майже пів мільйона
17 червня 2026, 15:55
На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
16 червня 2026, 18:05
Суддівська династія Карабанів: у родини виявили майна на понад $2,5 млн
16 червня 2026, 10:58
Всі новини »
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Коригував удари по Черкасах: агент ФСБ отримав 15 років тюрми за державну зраду
17 червня 2026, 19:59
На Кіровоградщині викрили банду, яка ошукувала родини зниклих безвісти захисників
17 червня 2026, 19:48
Окупанти поранили трьох людей на Херсонщині та пошкодили цивільну інфраструктуру
17 червня 2026, 19:17
Українсьі військові рознесли гармати та "ждуни" окупантів на Курщині
17 червня 2026, 19:15
У Харкові "швидка" зіткнулася з легковиком на перехресті: є постраждалі
17 червня 2026, 18:59
На Київщині військовий у СЗЧ вбив дівчинку, поки мати пиячила з компанією
17 червня 2026, 18:50
На Дніпропетровщині росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти: є поранені
17 червня 2026, 18:35
У Запоріжжі судитимуть батька за багаторічне насильство над донькою
17 червня 2026, 18:20
Наркотики у посилках: на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО
17 червня 2026, 17:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »