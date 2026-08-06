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В четверг, 6 августа, ориентировочно в 08:40 россияне нанесли удар беспилотником по мусоровозу в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате вражеской атаки ранены трое мужчин в возрасте 28, 42 и 54 года. Все пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс.

Пострадавших доставили в больницу. Медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Напомним, утром 6 августа в Херсонской области россияне атаковали FPV-дроном автобус, который перевозил работников на поле. Пострадали шесть человек.