Европротокол при ДТП может навредить: 6 случаев, когда его нельзя оформлять
Не каждое ДТП можно урегулировать с помощью европротокола. В некоторых случаях участники ДТП обязаны вызвать правоохранителей
Об этом рассказала специалист Винницкой областной ячейки ГО "Захист Держави", передает RegioNews.
Европротокол нельзя оформлять, если:
- в ДТП есть пострадавшие;
- участниками аварии больше двух транспортных средств;
- повреждено чужое имущество;
- у водителей нет действующего полиса автогражданской ответственности;
- участники не могут прийти к соглашению об обстоятельствах ДТП;
- есть признаки алкогольного или иного опьянения.
Если есть хотя бы одно из этих обстоятельств – необходимо вызвать полицию.
Все детали о правилах оформления европротокола, сроках, лимитах страховых выплат и порядке действий после ДТП в видео.
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Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь доверенность только предоставляет право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.