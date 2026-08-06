Европротокол при ДТП может навредить: 6 случаев, когда его нельзя оформлять

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Не каждое ДТП можно урегулировать с помощью европротокола. В некоторых случаях участники ДТП обязаны вызвать правоохранителей

Об этом рассказала специалист Винницкой областной ячейки ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Европротокол нельзя оформлять, если:

в ДТП есть пострадавшие;

участниками аварии больше двух транспортных средств;

повреждено чужое имущество;

у водителей нет действующего полиса автогражданской ответственности;

участники не могут прийти к соглашению об обстоятельствах ДТП;

есть признаки алкогольного или иного опьянения.

Если есть хотя бы одно из этих обстоятельств – необходимо вызвать полицию.

Все детали о правилах оформления европротокола, сроках, лимитах страховых выплат и порядке действий после ДТП в видео.

За консультацией можно обратиться к юристу Винницкой областной ячейки ГО "Захист Держави":

г. Винница, ул. Магистратская, 86,

+380 (66) 004 14 52.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь доверенность только предоставляет право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.