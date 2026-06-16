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16 июня 2026, 10:58

Судейская династия Карабанив: у семьи обнаружили имущество на более чем $2,5 млн

16 июня 2026, 10:58
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Фото: Bihus.Infо
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Семья бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Украины Владимира Карабаня, в которую входят также действующие и бывшие работники судебной системы, за последние годы приобрела в собственность имущества, общая стоимость которого может превышать 2,5 млн. долларов США

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, среди приобретенного – квартиры в элитных жилых комплексах Киева, имение в пригороде столицы, дорогие автомобили и более трех десятков паркомест.

Сам Владимир Карабань после ухода в отставку приобрел квартиру в ЖК "Львовская площадь" в центре Киева и паркоместо в ЖК "Forward". Также журналисты зафиксировали, что он пользуется Volkswagen Touareg 2019, оформленным на родственника его бывшей жены. Кроме того, владелец авто за последние годы приобрел Tesla Model 3 и Audi Q4 e-tron, однако отказался объяснить пользование автомобилем Карабаном.

Отдельное внимание в расследовании уделено семье племянника экссудии – судье Северного апелляционного хозяйственного суда Владислава Сулима. За 2023-2024 годы его жена, мать и теща стали владельцами не менее 26 паркомест в столичном ЖК "Комфорт-Таун". Журналисты оценивают стоимость этого имущества более чем в полмиллиона долларов. Сам судья заявил, что приобретения осуществлялись за счет собственных сбережений семьи.

Также паркоместа в этом же ЖК, по данным расследования, оформлены на других родственников судейской семьи, в частности, на родителей и сводных родственников членов семьи Сулима.

Отдельно отмечается, что тесть судьи Владислава Сулима в 2022 году стал владельцем дома и земельного участка в коттеджном городке Gold Fish под Киевом. Ранее он возглавлял Хозяйственный суд Запорожской области, а его жена тоже работала судьей. Журналисты отмечают, что рыночная стоимость этого объекта могла существенно превышать задекларированную.

Кроме того, в собственности семьи фигурирует недвижимость в ЖК "Покровский пост" в Киеве, полученная в качестве подарков или наследства, а также другое имущество, совокупная стоимость которого может достигать более полумиллиона долларов.

Еще один представитель семьи – бывший судья Печерского райсуда Киева – после отставки стал владельцем ряда автомобилей премиумкласса и пользуется транспортом, оформленным на других лиц. Его отец, по данным журналистов, также приобрел значительные объемы недвижимости, в том числе квартиры в Киеве и Чернигове, а также имение под столицей.

В целом журналисты оценивают стоимость активов, связанных с семьей, более чем в 2,5 млн долларов США.

Напомним, ранее журналисты рассказали, что теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря.

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Киев расследование судьи имущество судья семья Bihus.Info квартиры Владимир Карабань
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