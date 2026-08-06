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06 августа 2026, 12:25

Удар РФ по станции в Лозовой: есть погибшие и раненые железнодорожники

06 августа 2026, 12:25
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Фото: "Укрзализныця"
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Российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Под вражеской атакой оказалась станция Лозовая

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате удара погибли и получили ранения работники железной дороги. В Укрзализныце выразили соболезнования родным и близким погибших.

В результате атаки повреждено здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав. На месте работают аварийные службы Укрзализныци и спасатели.

Из-за обстрела движение поездов к станции Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, направляющихся к станции, призывали следить за индивидуальными сообщениями в приложении.

В Укрзализныце сообщили, что на станции были обустроены укрытия. Перед ударом объявили повышенную опасность и передали команду срочно перейти в укрытие. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, в четверг, 6 августа, российские войска атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. Было известно, что погибли двое мужчин. Еще восемь человек пострадали – среди них пятеро мужчин и три женщины.

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Харьковская область Лозовая Укрзализныця железнодорожники война российская армия атака
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