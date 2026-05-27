12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 11:17

Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата

27 мая 2026, 11:17
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о данных в декларациях должностного лица за 2022, 2023 и 2024 годы.

По данным следствия, депутат не задекларировал ряд активов и доходов, в том числе корпоративные права более чем на 5,7 млн грн, доходы от предпринимательской деятельности, средства из неустановленных источников почти на 5,8 млн грн, доходы от отчуждения имущества и финансовые обязательства более чем на 19 млн грн.

Также он не указал в декларации недвижимость – земельный участок и квартиру, в которой фактически проживал и принадлежащая его матери. Стоимость этого имущества оценивается более чем в 850 тыс. грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

Напомним, бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. В декларациях за 2022-2023 годы эксдепутат не указал имущество более чем на 31,8 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область имущество Декларация депутат прокуратура
На Волыни судят директоров училища за убытки более 1,4 миллиона на теплоэнергию
25 мая 2026, 14:40
15 млн грн госимущества: на Тернопольщине провернули масштабную схему
25 мая 2026, 11:37
Заместитель директора ГБР живет в апартаментах почти за миллион долларов - СМИ
22 мая 2026, 19:45
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок
27 мая 2026, 14:15
Цабаль больше не депутат: Рада прекратила полномочия нардепа от "Голоса"
27 мая 2026, 13:44
Одесский район под ударом БпЛА: есть пострадавшие, повреждены дома и "Новая почта"
27 мая 2026, 13:30
В Хмельницкой области местный житель корректировал удары россиян по аэродрому
27 мая 2026, 13:00
"Орешник" как психологическое оружие: эксперты назвали цель ударов по Украине
27 мая 2026, 12:44
Старобельск как повод: Россия переходит к новому этапу террора
27 мая 2026, 12:34
Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится
27 мая 2026, 12:30
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
27 мая 2026, 12:23
В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего на Печерске: он в тяжелом состоянии
27 мая 2026, 12:03
Луцке прошло Шествие безбарьерности: город проверяли на доступность
27 мая 2026, 11:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »