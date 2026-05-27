Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата

В Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Речь идет о данных в декларациях должностного лица за 2022, 2023 и 2024 годы.

По данным следствия, депутат не задекларировал ряд активов и доходов, в том числе корпоративные права более чем на 5,7 млн грн, доходы от предпринимательской деятельности, средства из неустановленных источников почти на 5,8 млн грн, доходы от отчуждения имущества и финансовые обязательства более чем на 19 млн грн.

Также он не указал в декларации недвижимость – земельный участок и квартиру, в которой фактически проживал и принадлежащая его матери. Стоимость этого имущества оценивается более чем в 850 тыс. грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

