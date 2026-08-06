"Культура объединяет": на Свитязе состоялся фестиваль для ветеранов, военных и их семей

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На Волыни прошел двухдневный фестиваль "Культура объединяет", который объединил ветеранов, военнослужащих, их семьи и всех желающих вокруг спорта, украинской культуры и совместного досуга

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

В рамках мероприятия ОО создала специальное пространство для поддержки ветеранов и военных. Для посетителей организовали спортивные активности, мастер-классы, юридические консультации и семейные развлечения.

Участники могли приобщиться к соревнованиям на катамаранах, петанке, корнхоле, дартсе, стрельбе из лука, занятиям по стретчингу, пройти квест, посетить детскую локацию и Карту Единства, а также отведать традиционные свитязьки смаколыкы.

Фестиваль организовали общественные организации "Женская опора" и "Союз украинок". Соорганизатором мероприятия выступил Волынский областной совет, а генеральным партнером стал ГО "Захист Держави".

Напомним, в Украине планируют сделать День вышиванки государственным праздником. Министерство культуры и Верховная Рада приступили к работе над соответствующим законопроектом. Именно с такой инициативой в мае этого года выступила ГО "Захист Держави".