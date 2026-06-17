В Киеве на ремонте детского сада "нагрели" почти полмиллиона

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В Киеве за ремонт кровли детского сада переплатили около 430 тысяч гривен. Подозрения получили подрядчик, а также чиновница Управления образования Деснянской РГА

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, летом 2024 частное общество, согласно заключенному договору, должно было выполнить капитальный ремонт кровли в яслях-саду Деснянского района Киева. Однако стоимость выполненных работ была завышена. В результате произошла переплата более 430 тысяч гривен.

"Действия работницы Управления образования, ответственной за закупки, квалифицировано как злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).Директор общества, выполнявшего работы, получил подозрение в завладении бюджетными деньгами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили схемы присвоения более 20 миллионов гривен. Эти деньги выделялись на закупках оборудования для светофоров.