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Правоохранители проводят масштабные следственные действия в Мукачевском районном ТЦК и СП и Мукачевской военно-врачебной комиссии

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

По данным источников в правоохранительных органах, расследование касается возможного незаконного списания около 1500 военнообязанных.

Как отмечают собеседники, около 500 из них могли уехать за границу в день оформления документов о списании.

Следователи проводят обыски, изымают документацию и другие материалы, которые могут иметь значение для уголовного производства.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабную спецоперацию "Честный призыв".

Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Правоохранители сообщили о подозрении 15 человек . Двое фигурантов задержали.

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