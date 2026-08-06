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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант привлек украинку в программу суррогатного материнства для иностранных супругов. Женщина находилась в уязвимом положении из-за безработицы и финансовых трудностей. От нее скрыли информацию об условиях договора – штрафы до 30 тысяч долларов и существенные ограничения свободы передвижения.

Также следователи установили, что у иностранцев не было предусмотренных законодательством Украины медицинских показаний для суррогатного материнства и они не прошли обязательного обследования.

После переноса эмбрионов беременность завершилась преждевременными родами. Родившаяся двойня впоследствии скончалась в больнице.

Правоохранители провели ряд обысков в медицинских учреждениях, местах проживания и в автомобилях причастных лиц.

Организатора задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или вербовка с целью эксплуатации).

Печерский районный суд Киева взял фигуранта под стражу на 60 суток с возможностью внесения 15 миллионов гривен залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на Закарпатье осудили экс-воспитателя интерната, который пытался продать 11-месячного малыша в Испанию за 25 тысяч долларов.