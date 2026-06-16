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16 июня 2026, 13:11

Массированная атака на Киев 15 июня: количество пострадавших увеличилось до 43

16 июня 2026, 13:11
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Фото: ГСЧС Киева
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В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки, произошедшей 15 июня, возросло до 43 человек, среди них – трое детей

Об этом в телеэфире сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, по состоянию на данный момент зафиксировано 43 пострадавших. Около 10 человек остаются в медицинских учреждениях, состояние которых оценивается как средней тяжести.

Представитель КГВА также отметила, что пострадавшие продолжают обращаться в штабы помощи и оформлять заявки на материальную поддержку. В частности, в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам", которая предусматривает выплаты в размере 10 тыс. грн.

Как известно, Силы Противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 14 июня. Основным направлением удара стал Киев.

Известно, что в результате комбинированного удара по столице погибли 5 человек, еще 35 пострадали.

Кроме того, ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Также ночью россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в столице.

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