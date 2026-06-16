Повторный удар по маршрутке в Херсоне: ранены двое полицейских

Фото: Национальная полиция

В Херсоне в результате повторного удара российских войск по маршрутному автобусу ранены двое полицейских

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что после первого удара на место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. В этот момент российские военные совершили повторную атаку.

В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Их жизни пока ничего не угрожает.

Напомним, утром 16 июня российские войска атаковали с беспилотника маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона. В результате удара погиб один человек, личность которого устанавливают.

Также пострадали водитель автобуса и двое пассажиров. Ранения получили 75-летняя женщина и мужчины в возрасте 66 и 64 лет. У них диагностировались взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.