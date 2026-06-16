В Херсоне дрон атаковал коммунальщиков: трое раненых
Около 08:40 16 июня российские войска совершили очередную атаку с беспилотника на Корабельный район Херсона
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.
Под вражеский удар попали работники одного из коммунальных предприятий. Пострадали три человека.
Мужчины 39 и 55 лет получили взрывные травмы, а также обломочные ранения туловища, рук и ног. У 29-летнего мужчины диагностировали контузию и взрывную травму.
Полицейские доставили пострадавших в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, 16 июня около 08:00 россияне атаковали с беспилотника маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погиб мужчина, два человека получили ранения.
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