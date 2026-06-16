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16 червня 2026, 13:11

Масована атака на Київ 15 червня: кількість постраждалих збільшилась до 43

16 червня 2026, 13:11
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Фото: ДСНС Києва
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У Києві кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки, що сталася 15 червня, зросла до 43 осіб, серед них – троє дітей

Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, станом на зараз зафіксовано 43 постраждалих. Близько 10 осіб залишаються в медичних закладах, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Речниця КМВА також зазначила, що постраждалі продовжують звертатися до штабів допомоги та оформлювати заявки на матеріальну підтримку. Зокрема в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам", яка передбачає виплати у розмірі 10 тис. грн.

Як відомо, Сили Протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ.

Відомо, що внаслідок комбінованого удару по столиці, загинули 5 людей, ще 35 постраждали.

Окрім того, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також вночі росіяни завдали удару по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка у столиці.

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