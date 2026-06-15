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15 июня 2026, 07:06

Россия массированно атаковала Киев: 4 погибших, 25 пострадавших, среди них дети

15 июня 2026, 07:06
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Фото: ГСЧС Киева
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В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ударов, привлечены подразделения ГСЧС и все экстренные службы столицы.

В Оболонском районе зафиксировано попадание в 9-этажное жилое здание, возникли масштабные пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Также повреждена жилая застройка и задымлены подъезды.

В Соломенском районе вражеский удар пришелся на 9-этажку. Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали 15 жителей, среди которых двое детей.

В Деснянском районе в результате попадания загорелся жилой дом. Из-за падения обломков также разрушены три частных дома и повреждены объекты образования.

Пожары в частном секторе из-за падения обломков произошли и в Дарницком районе .

В Печерском районе зафиксировано попадание в 17-этажный жилой дом. Кроме того, в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской лавры.

В Шевченковском районе горели торговые объекты, овощной рынок и нежилые здания, поврежден жилой дом. В Голосеевском районе занялись многоэтажки, складские и инфраструктурные объекты. Также повреждение жилой застройки зафиксировано в Святошинском и Днепровском районах.

Напомним, днем 14 июня россияне ударили по Запорожью. "Целью" окупантов стали гражданские автомобили. В результате удара получили ранения мужчины в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.

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