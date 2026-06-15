Фото: ОВА

В результате ночной российской атаки на Днепр разрушений подверглись заведения образования, культуры и предприятие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Разрушено одно из помещений колледжа. Кроме того, взрывной волной выбило окна в школе и одном из заведений культуры.

Из-за ночных ударов также поврежден Дом органной и камерной музыки.

Зафиксировано попадание на территории предприятия – там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

В результате атаки пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Всего зафиксировано около 30 обстрелов в пяти районах области.