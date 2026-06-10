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10 июня 2026, 17:38

Эксначальника Одесского ТЦК Борисова остановили на выезде из Киева: ГБР проводит следственные действия

10 июня 2026, 17:38
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Сотрудники Государственного бюро расследований 10 июня проводят следственные действия в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова, фигурирующего в ряде уголовных производств

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников, правоохранители остановили внедорожник BMW на выезде из Киева на Одесской трассе.

Среди пассажиров находился сам Борисов.

По информации источников в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в рамках расследования легализации средств, полученных незаконным путем.

В ГБР официально пока не комментируют обстоятельства следственных действий.

Напомним, скандального одесского военкома Евгения Борисова уволили с должности летом 2023 года. Его обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, в торговле "белыми билетами".

Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.

В конце октября 2025 года Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения эксвийскому – залог в размере 20 млн грн.

4 ноября 2025 года за Борисова внесли залог более чем в 20 миллионов гривен по делу о самовольном уходе из части. Всего же в три из четырех уголовных производств по эксвоенкому уже было внесено более 100 миллионов залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).

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