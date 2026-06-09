В Киевской области военный ТЦК требовал тысячи долларов с матери призывника

Фото: Национальная полиция

В Киевской области сообщили о подозрении военном. Он требовал взятку за перевод мужчины в тыловую часть

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.



Разоблачили работника Белоцерковского районного ТЦК. Он у матери военнообязанного потребовал пять тысяч долларов. За эти деньги он обещал перевести ее сына в тыловое подразделение.



Теперь военному ТЦК грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации. Также он отметил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.