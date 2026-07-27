12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 13:26

Совет безопасности ООН соберется из-за атак РФ на гражданские суда в Черном море

27 июля 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: ВМС ВСУ
Читайте також
українською мовою

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по запросу Украины проведет экстренное заседание из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

По его словам, Россия продолжает атаковать украинские города, а также создает угрозы свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности из-за ударов по торговым судам.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени Совет безопасности ООН соберется по просьбе Украины. Мы ожидаем четкого и принципиального ответа на последние атаки России против гражданской инфраструктуры Украины и коммерческих судов в Черном море", – заявил глава МИД.

Министр поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

"Россия должна прекратить свои атаки и завершить свою войну агрессии", – отметил Сибига.

Напомним, 19 июля вблизи Одессы враг атаковал гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой как раз выходило из украинского порта. На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман. Погибли 9 членов экипажа и украинец.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина ООН судно атака Черное море
Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты
27 июля 2026, 11:35
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
Судно, которое Россия атаковала у Одессы, затонуло в Черном море
27 июля 2026, 10:12
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар РФ по выставке оружия в Киевской области: организатора мероприятия отправили в СИЗО
27 июля 2026, 15:49
Смертельный удар по Балаклее на Харьковщине: один человек погиб, четверо ранены
27 июля 2026, 15:27
В Киеве на мужчину напал сосед с ножом: он умер прямо у дома
27 июля 2026, 15:15
В Харькове российские агенты следили за военными и готовили теракт
27 июля 2026, 14:55
В Киеве военного в СОЧ задержали за убийство знакомого
27 июля 2026, 14:46
Против крупного украинского производителя развернули дискредитационную кампанию: все подробности
27 июля 2026, 14:30
На Закарпатье к 8 годам тюрьмы приговорили водителя за ДТП, в котором погибли женщина и ее 13-летний сын
27 июля 2026, 14:13
Без АЗС на 150 км: РФ уничтожила все заправки между Харьковом и Полтавой
27 июля 2026, 14:09
Пыталась устроить блекаут: СБУ задержала в Полтаве российского агента
27 июля 2026, 13:42
Почти 20 тысяч новых компаний за полгода: где в Украине больше всего открывали бизнес
27 июля 2026, 13:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »