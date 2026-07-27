Совет безопасности ООН соберется из-за атак РФ на гражданские суда в Черном море

Фото: ВМС ВСУ

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по запросу Украины проведет экстренное заседание из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

По его словам, Россия продолжает атаковать украинские города, а также создает угрозы свободе судоходства и глобальной продовольственной безопасности из-за ударов по торговым судам.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени Совет безопасности ООН соберется по просьбе Украины. Мы ожидаем четкого и принципиального ответа на последние атаки России против гражданской инфраструктуры Украины и коммерческих судов в Черном море", – заявил глава МИД.

Министр поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

"Россия должна прекратить свои атаки и завершить свою войну агрессии", – отметил Сибига.

Напомним, 19 июля вблизи Одессы враг атаковал гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой как раз выходило из украинского порта. На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман. Погибли 9 членов экипажа и украинец.