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27 июля 2026, 14:09

Без АЗС на 150 км: РФ уничтожила все заправки между Харьковом и Полтавой

27 июля 2026, 14:09
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Иллюстративное фото: ГСЧС
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Российские войска разрушили все автозаправочные комплексы и станции на трассе между Харьковом и Полтавой. В то же время в регионе нет ни топливного, ни продовольственного кризиса

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире Espreso.TV, передает RegioNews.

По его словам, россияне целенаправленно атаковали АЗС вдоль трассы Харьков-Полтава, пытаясь усложнить логистику.

"Все станции от Харькова до Полтавы, примерно 150 км, полностью уничтожены. Вчера была уничтожена последняя в поселке Валки", – отметил Скорик.

Он призвал водителей, которые планируют двигаться по этой дороге, учитывать отсутствие заправочных станций на маршруте.

В то же время депутат подчеркнул, что, несмотря на разрушение более 80 АЗС в Харьковской области, регион продолжает работать стабильно.

"Никакого кризиса – ни топливного, ни продовольственного – нет", – заявил Скорик.

Напомним, утром 22 июля российские войска нанесли авиационный удар по автозаправочной станции в Шосткинской общине Сумской области. По предварительной информации, сообщений о пострадавших среди населения не поступало.

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