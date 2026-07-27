В Харькове российские агенты следили за военными и готовили теракт

Фото: прокуратура

В Харькове задержали 25-летнего мужчину и девушку. Они оказались завербованными российскими спецслужбами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина и девушка заранее арендовали дом, в котором должно было состояться благотворительное мероприятие. По данным российских спецслужб, там должны быть военные ВСУ. Подозреваемые установили в доме скрытые средства видеонаблюдения. Они должны были фиксировать персональные данные военных.

Затем агенты начали подготовку к изготовлению самодельного взрывного устройства, которое в дальнейшем планировали использовать для теракта в Харькове. К счастью, стражи порядка задержали их еще до того, как они реализовали планы.

"Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку , которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.