Ексначальника Одеського ТЦК Борисова зупинили на виїзді з Києва: ДБР проводить слідчі дії

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Працівники Державного бюро розслідувань 10 червня проводять слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова, який фігурує у низці кримінальних проваджень

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел, правоохоронці зупинили позашляховик BMW на виїзді з Києва на Одеській трасі.

Серед пасажирів авто перебував сам Борисов.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, слідчі дії проводяться в межах розслідування щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

У ДБР офіційно поки не коментують обставини слідчих дій.

Нагадаємо, скандального одеського військкома Євгена Борисова звільнили з посади влітку 2023 року. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у торгівлі "білими квитками".

Наразі Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.

Наприкінці жовтня 2025 року Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід ексвійському – заставу в розмірі 20 мллн грн.

4 листопада 2025 року за Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини. Загалом же у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за ексвійськкома вже було внесено більше 100 мільйонів застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).