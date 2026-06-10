Ексначальника Одеського ТЦК Борисова зупинили на виїзді з Києва: ДБР проводить слідчі дії
Працівники Державного бюро розслідувань 10 червня проводять слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова, який фігурує у низці кримінальних проваджень
Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.
За даними джерел, правоохоронці зупинили позашляховик BMW на виїзді з Києва на Одеській трасі.
Серед пасажирів авто перебував сам Борисов.
За інформацією джерел у правоохоронних органах, слідчі дії проводяться в межах розслідування щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
У ДБР офіційно поки не коментують обставини слідчих дій.
Нагадаємо, скандального одеського військкома Євгена Борисова звільнили з посади влітку 2023 року. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у торгівлі "білими квитками".
Наразі Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.
Наприкінці жовтня 2025 року Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід ексвійському – заставу в розмірі 20 мллн грн.
4 листопада 2025 року за Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини. Загалом же у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за ексвійськкома вже було внесено більше 100 мільйонів застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).