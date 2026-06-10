16:51  10 червня
Кривава драма у Вінниці: чоловік убив знайому та наклав на себе руки
14:52  10 червня
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
13:20  10 червня
У Києві знайшли чоловіка, який вбив собаку
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 17:38

Ексначальника Одеського ТЦК Борисова зупинили на виїзді з Києва: ДБР проводить слідчі дії

10 червня 2026, 17:38
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань 10 червня проводять слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова, який фігурує у низці кримінальних проваджень

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел, правоохоронці зупинили позашляховик BMW на виїзді з Києва на Одеській трасі.

Серед пасажирів авто перебував сам Борисов.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, слідчі дії проводяться в межах розслідування щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

У ДБР офіційно поки не коментують обставини слідчих дій.

Нагадаємо, скандального одеського військкома Євгена Борисова звільнили з посади влітку 2023 року. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема у торгівлі "білими квитками".

Наразі Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.

Наприкінці жовтня 2025 року Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід ексвійському – заставу в розмірі 20 мллн грн.

4 листопада 2025 року за Борисова внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини. Загалом же у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за ексвійськкома вже було внесено більше 100 мільйонів застави (раніше – 36 364 000 та 44 420 760 грн).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Одеса ТЦК Євген Борисов ДБР слідчі дії
У Києві військовий за 10 тисяч доларів продавав "поїздку за кордон" для ухилянтів
10 червня 2026, 17:15
ВАКС визнав необґрунтованим майно керівника Кременчуцького ТЦК
10 червня 2026, 12:55
На Київщині військовий ТЦК вимагав тисячі доларів з матері призовника
09 червня 2026, 14:15
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Дніпропетровщина під масованим ударом дронів: понад 50 атак, є поранені та руйнування
10 червня 2026, 19:26
Смертельна ДТП на Закарпатті: вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса
10 червня 2026, 19:13
На Кіровоградщині на "відкатах" за дрова викрили лісничого: вимагав гроші з кожного вантажівки
10 червня 2026, 18:57
На Харківщині рецидивіст кинув гранату в поліцейських та відкрив вогонь
10 червня 2026, 18:44
Стрибнув у лиман і не виплив: у Миколаєві загинув 17-річний юнак
10 червня 2026, 18:41
Уламки збитого "Шахеда" впали на потяг у Сумах: деталі від Укрзалізниці
10 червня 2026, 18:27
Хотів підставити бізнес-партнера: у Хмельницькому підприємець інсценував замах на себе
10 червня 2026, 18:13
На Черкащині в ДТП травмувались двоє підлітків на мотоциклі
10 червня 2026, 17:58
Російський терор у Херсоні: окупанти вбили енергетика під час ремонтних робіт
10 червня 2026, 17:48
У Сумах "Шахед" впав на платформу під час посадки пасажирів: є постраждалі
10 червня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Всі блоги »