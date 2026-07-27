В Киеве на мужчину напал сосед с ножом: он умер прямо у дома

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Преступление произошло в 2024 году. Поругались соседи, которые жили в разных комнатах в квартире блочного типа. Один из мужчин пошел в комнату, чтобы избежать ссоры. Однако пенсионер пошел за ним с ножом и нанес удар в живот. После этого пенсионер просто ушел спать, а потерпевший пошел на улицу, чтобы позвать помощь. К сожалению, 53-летний раненый умер прямо возле дома из-за повреждения печени и внутреннего кровотечения.

"Приговором Оболонского районного суда города Киева он (нападающий - ред) приговорен к 8 годам лишения свободы", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.