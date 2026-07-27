12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 13:41

Почти 20 тысяч новых компаний за полгода: где в Украине больше всего открывали бизнес

27 июля 2026, 13:41
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 19 758 новых компаний. Это самый большой показатель за последние три года

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает RegioNews.

Отмечается, что количество новых компаний за первое полугодие 2026 года на 8% превысило показатель за аналогичный период 2025 года, когда было открыто 18 277 бизнесов.

В то же время за полгода в Украине прекратили деятельность 6 563 компании – это на 28% больше, чем в прошлом. Несмотря на это, общий баланс остается положительным: количество компаний выросло на 13195.

Больше новых бизнесов добавилось в оптовой торговле – прирост составил 2 304 компании. Также выросло количество компаний в сфере ИТ, недвижимости, общественных организаций и обслуживания домов.

В то же время, сокращения зафиксировали в госуправлении и обороне, образовании, ветеринарии, водоснабжении, а также в сфере творчества и искусства.

Среди причин прекращения деятельности компаний чаще всего была ликвидация – 3479 случаев. Еще 1 410 компаний прекратили работу из-за реорганизации, 651 – из-за процедуры банкротства, а 574 – по решению суда.

По регионам наибольший прирост продемонстрировал:

  1. Киев – плюс 5338 компаний.
  2. Львовская область (+1220).
  3. Днепропетровская область (+1177).

В целом рост количества бизнесов зафиксирован в 23 регионах, уменьшение – в четырех.

Напомним, Международный валютный фонд завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования для Украины. Это открывает возможность для немедленного получения второго транша в размере около $690 млн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина бизнес компании Опендатабот регионы
36 тысяч гривен при оформлении опеки: в Раде предлагают новую помощь для семей
23 июля 2026, 12:56
Украинцам могут повысить тарифы на газ и свет: когда ожидать изменения
22 июля 2026, 13:49
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар РФ по выставке оружия в Киевской области: организатора мероприятия отправили в СИЗО
27 июля 2026, 15:49
Смертельный удар по Балаклее на Харьковщине: один человек погиб, четверо ранены
27 июля 2026, 15:27
В Киеве на мужчину напал сосед с ножом: он умер прямо у дома
27 июля 2026, 15:15
В Харькове российские агенты следили за военными и готовили теракт
27 июля 2026, 14:55
В Киеве военного в СОЧ задержали за убийство знакомого
27 июля 2026, 14:46
Против крупного украинского производителя развернули дискредитационную кампанию: все подробности
27 июля 2026, 14:30
На Закарпатье к 8 годам тюрьмы приговорили водителя за ДТП, в котором погибли женщина и ее 13-летний сын
27 июля 2026, 14:13
Без АЗС на 150 км: РФ уничтожила все заправки между Харьковом и Полтавой
27 июля 2026, 14:09
Пыталась устроить блекаут: СБУ задержала в Полтаве российского агента
27 июля 2026, 13:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »