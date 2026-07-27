Почти 20 тысяч новых компаний за полгода: где в Украине больше всего открывали бизнес

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В Украине за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 19 758 новых компаний. Это самый большой показатель за последние три года

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает RegioNews.

Отмечается, что количество новых компаний за первое полугодие 2026 года на 8% превысило показатель за аналогичный период 2025 года, когда было открыто 18 277 бизнесов.

В то же время за полгода в Украине прекратили деятельность 6 563 компании – это на 28% больше, чем в прошлом. Несмотря на это, общий баланс остается положительным: количество компаний выросло на 13195.

Больше новых бизнесов добавилось в оптовой торговле – прирост составил 2 304 компании. Также выросло количество компаний в сфере ИТ, недвижимости, общественных организаций и обслуживания домов.

В то же время, сокращения зафиксировали в госуправлении и обороне, образовании, ветеринарии, водоснабжении, а также в сфере творчества и искусства.

Среди причин прекращения деятельности компаний чаще всего была ликвидация – 3479 случаев. Еще 1 410 компаний прекратили работу из-за реорганизации, 651 – из-за процедуры банкротства, а 574 – по решению суда.

По регионам наибольший прирост продемонстрировал:

Киев – плюс 5338 компаний. Львовская область (+1220). Днепропетровская область (+1177).

В целом рост количества бизнесов зафиксирован в 23 регионах, уменьшение – в четырех.

Напомним, Международный валютный фонд завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования для Украины. Это открывает возможность для немедленного получения второго транша в размере около $690 млн.