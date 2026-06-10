ВАКС признал необоснованным имущество руководителя Кременчугского ТЦК

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Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Кременчугского ТЦК. Речь идет о тех активах, которые чиновник приобрел в первые два года полномасштабной войны.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.



ВАКС удовлетворил иск прокурора САП. Таким образом, имущество, приобретенное чиновником ТЦК в период с 2022 по 2024 год, признано необоснованным. Речь идет о таком имуществе:

⁠квартиру в клубном доме в городе Кременчуге;

автомобиль "TOYOTA LAND CRUISER PRADO";

стоимость автомобиля "TOYOTA RAV-4" и доход от его отчуждения.



Теперь суд принял решение о взыскании в пользу государства стоимости этих активов. Это почти 3 миллиона гривен.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.