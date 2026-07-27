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27 июля 2026, 14:13

На Закарпатье к 8 годам тюрьмы приговорили водителя за ДТП, в котором погибли женщина и ее 13-летний сын

27 июля 2026, 14:13
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Фото: ОГП
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Суд признал виновной 31-летнюю водителя, повлекшую смертельное ДТП на трассе "Киев – Чоп" в декабре 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло 27 декабря в Воловецком районе. Осужденная за рулем Nissan Pathfinder выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем семьи из Винницы, возвращавшейся домой из отпуска.

За рулем автомобиля потерпевших был мужчина. Рядом с ним ехала его 48-летняя жена, на заднем сиденье – 13-летний сын. Автомобиль двигался своей полосой, все члены семьи были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии мальчик погиб на месте, а его мать скончалась в больнице через несколько часов, не приходя в сознание. Отец ребенка получил травмы средней тяжести.

Обвиняемой назначили 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права внесения залога.

Напомним, 26 июля около 21:00 в Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП. Мужчину задержали.

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Закарпатье ДТП погибшие суд приговор тюрьма авария
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