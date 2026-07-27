На Закарпатье к 8 годам тюрьмы приговорили водителя за ДТП, в котором погибли женщина и ее 13-летний сын
Суд признал виновной 31-летнюю водителя, повлекшую смертельное ДТП на трассе "Киев – Чоп" в декабре 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
ДТП произошло 27 декабря в Воловецком районе. Осужденная за рулем Nissan Pathfinder выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем семьи из Винницы, возвращавшейся домой из отпуска.
За рулем автомобиля потерпевших был мужчина. Рядом с ним ехала его 48-летняя жена, на заднем сиденье – 13-летний сын. Автомобиль двигался своей полосой, все члены семьи были пристегнуты ремнями безопасности.
В результате аварии мальчик погиб на месте, а его мать скончалась в больнице через несколько часов, не приходя в сознание. Отец ребенка получил травмы средней тяжести.
Обвиняемой назначили 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда.
До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права внесения залога.
Напомним, 26 июля около 21:00 в Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП. Мужчину задержали.