Фото: полиция

Преступление произошло в минувшие выходные в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером в съемной квартире компания из трех мужчин и женщины распивала алкогольные напитки. Во время застолья между двумя мужчинами случился конфликт. В разгар спора 30-летний киевлянин схватил складной нож и нанес 44-летнему знакомому несколько ударов, в том числе в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

О событии на линию 102 сообщила женщина, которая была свидетельницей преступления.

Правоохранители задержали нападающего. Им оказался военнослужащий, ранее судимый за имущественные преступления и находящийся в статусе СОЧ.

Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос взятия фигуранта под стражу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС. Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ.