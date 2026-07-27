Пыталась устроить блекаут: СБУ задержала в Полтаве российского агента
СБУ задержала еще одну агента ФСБ в Полтавской области. Фигурантка проводила доразведку вблизи ключевых энергообъектов региона, питающих областной центр и близлежащие районы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Задержанной оказалась завербованная врагом студентка местного университета. Она попала в расчет ФСБ, когда искала "легкие" заработки в Телеграм-каналах.
После вербовки агент под видом прогулок обходила город и близлежащую территорию, чтобы зафиксировать месторасположение энергообъектов, по которым рашисты готовили воздушный удар.
Кроме того, злоумышленница объезжала регион на такси и осуществляла фото- и видеофиксацию подразделений украинского ПВО.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали ее. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и компьютерную технику с доказательствами работы на врага.
Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области задержали российского агента, который готовил удары по оборонным заводам и логистике.