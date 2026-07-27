Фото: СБУ

СБУ задержала еще одну агента ФСБ в Полтавской области. Фигурантка проводила доразведку вблизи ключевых энергообъектов региона, питающих областной центр и близлежащие районы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задержанной оказалась завербованная врагом студентка местного университета. Она попала в расчет ФСБ, когда искала "легкие" заработки в Телеграм-каналах.

После вербовки агент под видом прогулок обходила город и близлежащую территорию, чтобы зафиксировать месторасположение энергообъектов, по которым рашисты готовили воздушный удар.

Кроме того, злоумышленница объезжала регион на такси и осуществляла фото- и видеофиксацию подразделений украинского ПВО.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали ее. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и компьютерную технику с доказательствами работы на врага.

Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области задержали российского агента, который готовил удары по оборонным заводам и логистике.