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ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водителя Mercedes заключили под стражу
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08 июня 2026, 12:44

ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водителя Mercedes заключили под стражу

08 июня 2026, 12:44
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Фото: Прокуратура Украины
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В Киеве суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Mercedes, подозреваемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли четыре человека

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, Mercedes-Benz двигался с превышением скорости, на скругленном участке дороги выехал за пределы проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

Правоохранители задержали водителя Mercedes в процессуальном порядке. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

Суд принял решение о содержании под стражей без права внесения залога.

Идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве. Водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на большой скорости, не справился с управлением, выехал на пешеходную часть и врезался в конструкцию входа в подземный переход.

Жертвами аварии стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а также двое полицейских – Дмитрий Бондарчук 2002 года рождения и Денис Будченко 2005 года рождения.

По данным СМИ, за рулем Mercedes-Benz в момент аварии находился Павел Плешивцев, управляющий религиозной общиной евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

Как известно, за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД. Кроме того, в марте 2026 этот автомобиль уже был участником ДТП без пострадавших.

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