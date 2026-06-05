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05 июня 2026, 23:00

В Киеве в смертельном ДТП погибли полицейские и 12-летний ребенок

05 июня 2026, 23:00
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Фото: Национальная полиция
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Речь идет о ДТП, которое произошло в Соломенском районе 5 июня. Сообщалось о четверых погибших

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В полиции сообщили, что в результате смертельного ДТП в Киеве погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко. Также погибли 47-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Известно, что еще двое мужчин и женщина находятся в больнице.

"Национальная полиция Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших полицейских, а также гражданских граждан. Разделяем боль невосполнимой потери и преклоняем головы в глубокой скорби", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на пешеходную зону. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

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