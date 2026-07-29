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29 июля 2026, 17:05

В Харьковской области мужчина нападал на женщин на пляже

29 июля 2026, 17:05
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области мужчина нападал на женщин на пляже. Теперь он получил приговор суда

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел летом прошлого года на берегу Лозовенковского водохранилища в поселке Малая Даниловка Харьковского района. Мужчина подошел к компании женщин, отдыхавших на пляже. Когда между ними произошел конфликт, он ударил одну из них: у женщины выпал зуб и она упала на землю. Затем он повалил на землю ее подругу и сорвал с нее золотые цепочки и серьги, порвав мочку уха.

Известно, что общая стоимость изделий более 100 тысяч гривен. На суде мужчина признал вину частично: он отрицал, что украл чужие украшения. Однако доказательства доказывали его вину.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее инцидент произошел в Закарпатье. Там водитель напал на беременную женщину с газовым баллончиком.

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