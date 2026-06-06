39 нарушений ПДД и четверо погибших: новые детали смертельного ДТП в Киеве

Фото: Патрульная полиция

За автомобилем Mercedes-Benz C300, водитель которого 5 июня стал виновником ДТП в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, зафиксировано 39 нарушений Правил дорожного движения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По его словам, в результате мощного столкновения автомобиль Mercedes-Benz C300 был полностью разбит.

Водителя транспортного средства спасателям пришлось деблокировать из поврежденного автомобиля.

Белошицкий добавил, что за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, большинство из которых касались превышения скорости. Только за прошедший год было зафиксировано 18 таких нарушений.

Кроме того, в марте 2026 этот автомобиль уже был участником ДТП без пострадавших.

По данным Национальной полиции, с 1 января по 5 июня 2026 года правоохранители зафиксировали более 1 млн. административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Патрульные вынесли более 1,7 млн. постановлений за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве. Водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на большой скорости, не справился с управлением, выехал на пешеходную часть и врезался в конструкцию входа в подземный переход.

Жертвами аварии стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а также двое полицейских – Дмитрий Бондарчук 2002 года рождения и Денис Будченко 2005 года рождения.

По данным СМИ, за рулем Mercedes-Benz в момент аварии находился Павел Плешивцев, управляющий религиозной общиной евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".