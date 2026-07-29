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29 июля 2026, 12:51

$11 тысяч за побег: на границе с Молдовой задержали военного дезертира

29 июля 2026, 12:51
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Фото: ГБР
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Правоохранители задержали военного дезертира, который хотел незаконно пересечь границу с Молдовой. За бегство он предложил пограничникам 11 тысяч долларов

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в сентябре 2025 года военнослужащий не вернулся из отпуска к месту дислокации своей воинской части в Винницкой области. С тех пор он скрывался от правоохранителей и находился в розыске.

13 июля 2026 года вечером пограничники обнаружили мужчину примерно в 500 метрах от государственной границы с Молдовой. Он намеревался пешком незаконно попасть в самопровозглашенное Приднестровье.

После задержания военнослужащий предложил пограничникам 11 тысяч долларов за то, чтобы они позволили ему продолжить путь и не сообщали о нем правоохранительным органам.

Пограничники отказались от неправомерной выгоды и вызвали работников ГБР.

Мужчине сообщили о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения, а также в предложении неправомерной выгоды должностным лицам. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые избили и незаконно удерживали двух собратьев в Кировоградской области. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

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