В Киеве студент ранил ножом трех мужчин: один пострадавший в коме

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве 19-летнему студенту сообщили о подозрении в хулиганстве, покушении на убийство и умышленном причинении тяжких телесных повреждений

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 26 июля студент одного из киевских учебных заведений гулял с девушкой на территории "Зоны здоровья". Там у него возник словесный конфликт с проходившим мимо 29-летним мужчиной. По версии правоохранителей, причиной ссоры стало то, что прохожий якобы посмотрел в сторону подозреваемого.

Впоследствии мужчины случайно встретились у магазина. Во время нового конфликта студент достал нож и ударил 29-летнего мужчину. После этого потерпевший покинул место происшествия.

Нападающего пытались остановить прохожие, требовавшие, чтобы он отдал нож. Во время стычки 40-летний мужчина получил удар ножом в висок. От полученного ранения он потерял сознание и ныне находится в реанимации в состоянии комы.

Еще один мужчина, 36 лет, также пытавшийся успокоить подозреваемого, получил ножевое ранение. Ранения двух пострадавших правоохранители квалифицировали как тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве, покушении на умышленное убийство и умышленном тяжком телесном повреждении.

Суд избрал 19-летнему киевлянину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.