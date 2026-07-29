В Киеве студент ранил ножом трех мужчин: один пострадавший в коме
В Киеве 19-летнему студенту сообщили о подозрении в хулиганстве, покушении на убийство и умышленном причинении тяжких телесных повреждений
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, вечером 26 июля студент одного из киевских учебных заведений гулял с девушкой на территории "Зоны здоровья". Там у него возник словесный конфликт с проходившим мимо 29-летним мужчиной. По версии правоохранителей, причиной ссоры стало то, что прохожий якобы посмотрел в сторону подозреваемого.
Впоследствии мужчины случайно встретились у магазина. Во время нового конфликта студент достал нож и ударил 29-летнего мужчину. После этого потерпевший покинул место происшествия.
Нападающего пытались остановить прохожие, требовавшие, чтобы он отдал нож. Во время стычки 40-летний мужчина получил удар ножом в висок. От полученного ранения он потерял сознание и ныне находится в реанимации в состоянии комы.
Еще один мужчина, 36 лет, также пытавшийся успокоить подозреваемого, получил ножевое ранение. Ранения двух пострадавших правоохранители квалифицировали как тяжкие телесные повреждения.
Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве, покушении на умышленное убийство и умышленном тяжком телесном повреждении.
Суд избрал 19-летнему киевлянину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.