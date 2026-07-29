Фото: ГПСУ

Военнослужащие Измаильского пограничного отряда в составе Сил обороны продолжают регулярно и методично уничтожать цели врага, защищая российско-украинскую границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Благодаря эффективной и слаженной работе расчетов FPV-дронов пограничники успешно поразили несколько единиц автомобильного транспорта оккупантов.

Кроме того, бойцам удалось уничтожить вражеский боекомплект, пушку, средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплекс противодействия FPV-дронам, а также нанести повреждения укрытиям врага на Северном направлении.

Напомним, СБУ ударила по одному из крупнейших НПЗ России – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному на расстоянии более 1500 км от Украины.