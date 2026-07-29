Пограничники уничтожили пушку, РЭБ и БК оккупантов на Северном направлении
Военнослужащие Измаильского пограничного отряда в составе Сил обороны продолжают регулярно и методично уничтожать цели врага, защищая российско-украинскую границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Благодаря эффективной и слаженной работе расчетов FPV-дронов пограничники успешно поразили несколько единиц автомобильного транспорта оккупантов.
Кроме того, бойцам удалось уничтожить вражеский боекомплект, пушку, средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплекс противодействия FPV-дронам, а также нанести повреждения укрытиям врага на Северном направлении.
Напомним, СБУ ударила по одному из крупнейших НПЗ России – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному на расстоянии более 1500 км от Украины.
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