На Львовщине после ДТП загорелся автомобиль: пострадали два человека

Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы двое водителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 8 июня около 06:30 на автодороге "Жовква – Крехов – Ивано-Франковское" между селами Глинск и Крехов.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Renault Fluence под управлением 23-летнего местного жителя и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

После удара автомобиль Daewoo Lanos загорелся.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии перевернулся автомобиль и пострадали двое несовершеннолетних.