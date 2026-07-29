В Киевской области дети вылезли на телекоммуникационную башню

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Местные жители увидели детей на телекоммуникационной башне. Когда приехали полицейские, они увидели там двух 12-летних детей. Сотрудники полиции затем связались с их родителями.

"Полиция призывает родителей уделять больше внимания своим детям, интересоваться, где они находятся и контролировать их досуг. Подобные развлечения могут представлять реальную угрозу жизни и здоровью", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области произошли две смертельные трагедии на водоемах. Утонули двухлетний мальчик и 73-летняя женщина.