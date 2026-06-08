ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту

Фото: Прокуратура України

У Києві суд обрав запобіжний захід водієві автомобіля Mercedes, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, Mercedes-Benz рухався з перевищенням швидкості, на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Правоохоронці затримали водія Mercedes у процесуальному порядку. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. Водій автівки Mercedes-Benz рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну частину та врізався в конструкцію входу до підземного переходу.

Жертвами аварії стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а також двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук 2002 року народження та Денис Будченко 2005 року народження.

За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz в момент аварії був Павло Плешивцев, який керує релігійною громадою євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Як відомо, за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень Правил дорожнього руху. Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже був учасником ДТП без потерпілих.