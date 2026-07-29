Фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, весной 2025 года мужчина познакомился в монастырской пекарне с 14-летней девочкой, певшей в церковном хоре. Воспользовавшись ее уязвимым состоянием, монах изнасиловал несовершеннолетнюю. В дальнейшем он шантажировал девочку угрозами разглашать информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера. Во время одного из таких эпизодов злоумышленник снял потерпевшую видео. В его телефоне правоохранители также обнаружили материалы детской порнографии.

В ходе расследования правоохранители установили еще одну потерпевшую: в течение июля-сентября 2025 года монах через Telegram втерся в доверие к 11-летней девочке и отправлял ей сообщение сексуального характера.

В марте 2026 года правоохранители задержали злоумышленника, сейчас он находится под стражей.

В суд направлен обвинительный акт по фактам изнасилования несовершеннолетней, вербовка для эксплуатации с применением шантажа, изготовление и хранение детской порнографии, а также развращение малолетней.

Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.