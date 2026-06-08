09:13  08 июня
Столкновение авто в Киеве: одна женщина погибла, еще одна травмирована
08:22  08 июня
На Хмельнитчине пьяный водитель с тремя детьми в авто влетел в остановку
07:43  08 июня
Утренняя атака дронами на Конотоп: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
08 июня 2026, 09:13

Столкновение авто в Киеве: одна женщина погибла, еще одна травмирована

08 июня 2026, 09:13
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Смертельное ДТП произошло днем 7 июня в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На Гостомельском шоссе столкнулись две легковушки – Mazda и Ford Fiesta.

В результате столкновения погибла водитель Ford. Спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали тело женщины из покореженного авто.

Также бойцы ГСЧС освободили заблокированную пассажирку Ford – ее с травмами передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Водителя Mazda медики осмотрели на месте аварии, от госпитализации она отказалась.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Напомним, 7 июня в Хмельнитчине пьяный водитель "ЗАЗ-1102" с тремя детьми в авто влетел в остановку. "Драгер" показал 1,59 промилле алкоголя в крови мужчины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП происшествия авария пострадавшая погибшая
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
100 тысяч долларов за убийство: в Украине сорвали покушение на представителя ГУР
08 июня 2026, 09:59
Смертельное ДТП на Волыни: отбойник насквозь проткнул авто, за рулем была 16-летняя девушка
08 июня 2026, 09:57
В Конотопе в результате атаки дронов РФ погибла пожилая женщина
08 июня 2026, 09:52
Обстрелы Черниговской области: повреждены агрофирмы и дома, есть пострадавшие
08 июня 2026, 09:45
Смерти в ТЦК и СП: Лубинец заявил о по меньшей мере 4 случаях
08 июня 2026, 09:37
Последствия ударов по Сумщине: повреждены дома и энергообъекты, 10 раненых
08 июня 2026, 09:26
РФ ночью запустила по Украине 155 беспилотников: есть попадания на 17 локациях
08 июня 2026, 08:58
Харьков и 13 населенных пунктов под огнем: есть пострадавшие и разрушения
08 июня 2026, 08:51
Враг ударил по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области
08 июня 2026, 08:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Все блоги »