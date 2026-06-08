Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На Гостомельском шоссе столкнулись две легковушки – Mazda и Ford Fiesta.

В результате столкновения погибла водитель Ford. Спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали тело женщины из покореженного авто.

Также бойцы ГСЧС освободили заблокированную пассажирку Ford – ее с травмами передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Водителя Mazda медики осмотрели на месте аварии, от госпитализации она отказалась.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Напомним, 7 июня в Хмельнитчине пьяный водитель "ЗАЗ-1102" с тремя детьми в авто влетел в остановку. "Драгер" показал 1,59 промилле алкоголя в крови мужчины.