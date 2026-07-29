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29 июля 2026, 16:30

Гибель четырех человек в переходе в Киеве: водитель Mercedes останется под стражей до сентября

29 июля 2026, 16:30
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Фото: полиция
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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения 49-летнему водителю Mercedes-Benz. Человек будет находиться под стражей без права внесения залога до 5 сентября 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Водитель и его адвокат принимали участие в заседании по видеосвязи.

Сторона защиты ходатайствовала перед судом о закрытом заседании, а также о возможности освободить подозреваемого из-под стражи на поруки. Оба ходатайства суд отклонил.

В рамках досудебного расследования продолжается ряд экспертиз.

Напомним, авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве. Водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на большой скорости, не справился с управлением, выехал на пешеходную часть и врезался в конструкцию входа в подземный переход.

Жертвами аварии стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а также двое полицейских.

За рулем Mercedes-Benz был Павел Плешивцев, управляющий религиозной общиной евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

Как известно, за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД. Кроме того, в марте 2026 года этот автомобиль уже был участником ДТП без пострадавших.

Шевченковский райсуд Киева 8 июня взял водителя Mercedes под стражу без права внесения залога до 3 августа 2026 года. Известно, что во время ДТП мужчина был трезв.

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