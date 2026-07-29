Фото: ГСЧС

С начала года на водоемах Житомирской области зарегистрировано уже 26 смертельных случаев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Одна из последних трагедий произошла на ставке в селе Голубиевичи Коростенского района. Во время отдыха в водоеме утонул 25-летний мужчина.

Водолазы обнаружили тело погибшего на расстоянии около 4 метров от берега, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Спасатели в который раз призывают граждан строго соблюдать правила безопасности: купаться только в специально обустроенных местах, не заходить в воду в незнакомых водоемах и не переоценивать собственные силы.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.