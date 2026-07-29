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СБУ и Нацполиция ликвидировали девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны и задержали 23 организаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы до 23 тысяч долларов дельцы содействовали военнообязанным в избежании призыва через поддельные документы или нелегальную переправку за границу вне пунктов пропуска.

В Харькове задержали пятерых фигурантов – заведующего отделением терапии, врача-невропатолога, водителя местной больницы, оператора компьютерного набора экспертных команд и посредника. Они продавали уклонистам фиктивные медсправки для дальнейшего установления группы инвалидности. По данным правоохранителей, сообщники оформили подделки для более чем 100 клиентов. В ходе 40 обысков у них изъяли более 12 млн грн, вероятно полученных преступным путем.

На Львовщине контрразведка СБУ задержала начальника отдела оборонного предприятия, который брал взятки за помощь в трудоустройстве уклонистов на "забронированные" должности стратегически важного объекта.

В Николаеве задержали троих местных жителей, которые продавали фальшивые паспорта и водительские удостоверения граждан одной из стран Южного Кавказа. Для конспирации готовые документы отправляли почтой, а деньги получали на банковские реквизиты без прямых контактов. Задокументирована подготовка более 150 фальшивок, которые планировали использовать во время проверок сотрудниками ТЦК и правоохранителями.

На Кировоградщине разоблачили директора частного медучреждения, организовавшего фиктивное оформление историй болезней. Он направлял клиентов на стационарное лечение, после чего вручал фейковые медзаключения с тяжелыми диагнозами для установления инвалидности.

В Киеве задержали троих фигурантов – местного предпринимателя, администратора столичного хостела и его помощника, которые организовали нелегальный "трансфер" уклонистов через западную границу Украины.

В Днепре задержали блогера, который в TikTok с аудиторией почти 7000 пользователей "сливал" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей. Работая водителем на частном предприятии, он использовал рабочие поездки для отслеживания мест сосредоточения военных и полицейских.

Также в Днепре разоблачили дельца, продававшего фиктивные медсправки о проведении хирургических операций из-за "плохого" здоровья и обещавшего задействовать личные связи в ВВК для "списания" потенциальных призывников с учета.

На Ивано-Франковщине задержали шестерых организаторов нелегальной переправки военнообязанных за границу, которые за деньги готовили маршруты перехода через горную местность.

На Хмельнитчине разоблачили двух жителей Каменец-Подольского, переправлявших уклонистов в соседнюю страну восточной Европы вне контрольно-пропускных пунктов. Они выдавали клиентам "обходной" маршрут движения и обещали помощь с дальнейшей легализацией за границей.

Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали проводников и 13 мужчин, которые заплатили по 10 тысяч долларов за побег в Молдову.