В Киеве иномарка влетела в подземный переход: есть погибшие

Фото: Национальная полиция

Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. В результате ДТП погибли люди, также ранены

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, водитель Mercedes ехал на большой скорости. Он не справился с управлением, из-за чего уехал на пешеходную зону. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Еще три человека получили травмы.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.