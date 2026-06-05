В Киеве иномарка влетела в подземный переход: есть погибшие
Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. В результате ДТП погибли люди, также ранены
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Предварительно, водитель Mercedes ехал на большой скорости. Он не справился с управлением, из-за чего уехал на пешеходную зону. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Еще три человека получили травмы.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее вблизи Винницы столкнулись три легковушки и грузовик. Погиб водитель одного из легковушек, шесть человек получили травмы.
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