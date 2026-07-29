Спасатели ликвидировали пожары после российского удара по Одессе
В результате вражеской атаки на Одессу возникли пожары на территории недействующего предприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Кроме того, от попаданий вспыхнула сухая растительность.
Спасатели полностью ликвидировали все очаги пожаров.
К счастью, в результате обстрела погибших и пострадавших нет.
Напомним, враг нанес удар по Одессе днем 29 июля.
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