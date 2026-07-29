12:51  29 июля
$11 тысяч за побег: на границе с Молдовой задержали военного дезертира
12:23  29 июля
В Киеве студент ранил ножом трех мужчин: один пострадавший в коме
14:40  29 июля
На Житомирщине в ставку утонул 25-летний мужчина
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 17:18

Спасатели ликвидировали пожары после российского удара по Одессе

29 июля 2026, 17:18
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки на Одессу возникли пожары на территории недействующего предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, от попаданий вспыхнула сухая растительность.

Спасатели полностью ликвидировали все очаги пожаров.

К счастью, в результате обстрела погибших и пострадавших нет.

Напомним, враг нанес удар по Одессе днем 29 июля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса пожар обстрелы спасатели предприятие
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Донецкой области женщина скрывала оккупанта и сливала ему данные ВСУ
29 июля 2026, 18:55
Оккупанты обстреляли частный сектор в Харьковской области: четверо пострадавших
29 июля 2026, 18:39
В Киевской области на водоеме погиб мужчина
29 июля 2026, 18:25
В Одессе задержали пару, продававшую "козырные" автономера за 1900 долларов
29 июля 2026, 18:16
На Донетчине в результате российского удара погибла женщина, еще шесть человек ранены
29 июля 2026, 17:58
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
29 июля 2026, 17:55
Россияне атаковали Павлоград: возник пожар
29 июля 2026, 17:29
В Харьковской области мужчина нападал на женщин на пляже
29 июля 2026, 17:05
Врачи, чиновник оборонки и TikTok-блогер: в Украине разоблачили 9 схем для уклонистов
29 июля 2026, 16:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »