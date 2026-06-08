Фото: Патрульная полиция Киев

В Днепровском районе Киева патрульные полицейские остановили водителя автомобиля Honda, который двигался по городу без номерного знака, проигнорировав требование об остановке

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Во время преследования правоохранители заблокировали автомобиль на улице Строителей, однако водитель пытался продолжить побег и повредил три служебных автомобиля полиции.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе общения с водителем и пассажиром патрульные обнаружили у них явные признаки алкогольного опьянения. Мужчины вели себя агрессивно и пытались покинуть место происшествия, поэтому их задержали.

Впоследствии установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами сроком на 10 лет за управление в состоянии опьянения, однако снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

На нарушителя составлены административные материалы за:

ст. 124 КУоАП – нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП;

ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление в состоянии опьянения;

ст. 122-2 КУоАП – невыполнение требования об остановке;

ч. 1 ст. 121-3 КУоАП – управление без номерного знака;

ч. 4 ст. 126 КУоАП – управление лицом, лишенным права управления.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии перевернулся автомобиль и пострадали двое несовершеннолетних.